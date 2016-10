Lezersoproep: Zorgvrijwilligers en mantelzorgers gezocht

Brengt u koffie rond in het ziekenhuis, werkt u vrijwillig als begeleider in de gehandicaptenzorg, bent u buddy of neemt u zorgtaken op zich voor een naaste? De redactie van deze krant is op zoek naar vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers.

Een selectie uit de aanmeldingen krijgt een plek in de zorgbijlage die dit najaar bij de krant verschijnt. Aanmelden kan via e-mail: bijlageredactie@hollandmediacombinatie.nl o.v.v. ’vrijwilliger’. Vergeet niet te vermelden waar u woont en op wat voor wijze u zich inzet voor de zorg.