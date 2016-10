1051 wachtenden op lijst van orgaandonatie

ANP De wachtlijst voor orgaandonatie groeit, maar meer mensen zeggen ’nee’.

DEN HAAG - Drie dagen geleden stonden precies 1051 mensen op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie. Tijdens de Donorweek, die nu is begonnen, wordt extra aandacht gevraagd voor het tekort aan donororganen.

Door Nancy Ubert - 10-10-2016, 9:02 (Update 10-10-2016, 9:16)

Bijna negen miljoen Nederlanders staan nog niet geregistreerd in het Donorregister. Die zijn, als de nieuwe wet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra straks door de senaat wordt goedgekeurd, straks in één klap potentiële orgaandonor. Zover is het nog lang niet. Daarom wordt de Donorweek als vanouds gehouden.

Zaterdag publiceerde deze krant over het ’Dijkstra-effect’. In de maand dat de Donorwet door de Tweede Kamer werd aangenomen, steeg het aantal ’neezeggers’ in het Donorregister extreem.

De maatschappij zou moeten discussiëren over het grote tekort aan donororganen, vinden de organisatoren van de Donorweek. Maar het debat ging de afgelopen weken vooral over de vraag ’Mag de staat organen claimen’ en ’Wanneer is iemand écht dood zodat je zijn organen kunt oogsten’.

Een heftige reactie als ’Straks word ik levend gevild’, verbaast de woordvoerder van de Nederlandse Transplantatie Stichting niet. „Een van de meest gestelde vragen is al jaren: ’Kan de dokter zich ook vergissen’.”

Ondertussen neemt het aantal mensen op de wachtlijst wel toe. Sommigen wachtten tevergeefs.

Kasplant

Lieneke van den Berg uit de regio Haarlem heeft dat van dichtbij ervaren, schrijft ze in een emotionele reactie op het krantenartikel van afgelopen zaterdag. „Mijn broer wachtte op nieuwe longen. Zijn lichaam gaf het op toen hij bovenaan de wachtlijst stond. Hij was een goed mens. En had, als hij die kans had gekregen, heel veel voor anderen kunnen betekenen. Als ik kon kiezen tussen een leven als een kasplant of sterven met een geschenk voor deze bijzondere man, dan had ik het wel geweten.”

De broer van Lieneke was vorig jaar een van de twintig longpatiënten die overleden terwijl zij op de wachtlijst stonden. Net als 74 nier-, 11 hart- en 28 leverpatiënten. Een persoon stierf terwijl hij wachtte op een nieuwe alvleesklier.