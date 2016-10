Lezersoproep: aparte winkels gezocht

Illustratie 123RF Etalage vintage winkel

Elke stad barst van de leuke winkeltjes. In de grote bekende winkelstraten of juist daarbuiten in spannende zijstraatjes of kleine steegjes. Achter gevels gaat veel moois schuil. Zoveel moois dat wij eigenlijk nog niet kennen.

De redactie van de bijlage Vrij is dan ook op zoek naar ‘geheime’ shopadresjes. Waar is de leukste vintagewinkel te vinden? Naar wie gaan we voor echt bijzondere schoenen? De lekkerste kaasjes? Verse salades? Heerlijkste soepjes? Bestaat er ook een winkel met betaalbaar tweedehands design? En zijn er ook hippe brei- en haakzaken waar je nog ouderwets goed geadviseerd wordt?

Er is bij jou in de buurt vast wel een winkel waar je heel graag komt. Wie zijn of haar geheime shopadresje wil delen: stuur een mail met gegevens naar: vrij@hollandmediacombinatie.nl o.v.v. ‘Winkel’ en wie weet komt jouw favoriet met foto en interview in onze veelgelezen Vrij.