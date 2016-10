Studenten met een handicap haken af, vanwege kosten

FOTO: Do Visser Studeren is €400,- duurder, voor studenten met een beperking.

DEN HAAG - Het leenstelsel maakt het studenten met een handicap nog lastiger. Dat zeggen studentenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Dinsdag kregen de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer een petitie van studenten met een handicap.

Door Sam Trompert - 11-10-2016, 14:18 (Update 11-10-2016, 14:20)

Voorheen werd de studielening (’stufi’) voor een deel kwijtgescholden na het afstuderen. Tegenwoordig moeten studenten de volle mep terugbetalen, terwijl studenten met een beperking te maken hebben met extra kosten.

Volgens expertisecentrum Handicap en Studie heeft dat leenstelsel ervoor gezorgd dat het aantal studenten met een beperking in het hbo en wo gedaald met respectievelijk 18 en 15 procent. Een zorgelijke ontwikkeling, vinden de initiatiefnemers van de petitie.

Zij vinden dat er in elke studentenstad een kenniscentrum moet komen, dat studenten op weg kan helpen. Ook moet er een extra toeslag komen deze groep.

Op basis van het Nibud becijferde initiatiefnemer Wiel&Deal wat het studenten met een beperking extra kost. Een gemiddelde student is maandelijks zo’n €1.100,- kwijt aan huur, boodschappen, studie en vrije tijd. Gehandicapte studenten moeten gemiddeld rekening houden met zo’n €400,- meer.

Dat zit hem in bijvoorbeeld fysiotherapie, de volledige eigen bijdrage die ze sowieso moeten betalen en extra reiskosten. Ook de huurprijs van een - aangepaste - studentenkamer ligt vaak wat hoger dan gemiddeld.

Daarbij komt dat studenten met een beperking vaak niet in staat zijn om naast hun studie te werken. De studenten verwijzen naar een VN-verdrag dat onlangs bekrachtigd werd door de Eerste Kamer in Nederland. Dat verdrag draagt de overheid op toegankelijk te zijn voor gehandicapten. Universiteiten, hogescholen en roc’s vallen daar ook onder.