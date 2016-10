Technium ontrafelt de techniek in Nemo

Medewerkers van machinebouwer TEB bezig met de laatste handelingen aan de Machine bij Nemo. Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - Alles is techniek en alles is ooit uitgevonden. ,,Want als we niks hadden uitgevonden, zaten we nog in het stenen tijdperk’’, zegt Amito Haarhuis, adjunct-directeur bij Nemo Science Museum. Zaterdag opent er een nieuwe etage in Nemo: Technium waar alles over techniek wordt ontrafeld.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 13-10-2016, 14:56 (Update 13-10-2016, 14:56)

Nemo wil duidelijk de makers en uitvinders aanspreken, ook die van de eenentwintigste eeuw en verder. ,,We willen het publiek – ouders en kinderen – aan het denken zetten om de techniek om zich heen te...