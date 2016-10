Weense opsteker voor reactor NRG

Archieffoto NRG Interieur van de reactor in Petten.

PETTEN - NRG heeft een goede veiligheidscultuur opgebouwd, dat concludeert het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) deze week na een inspectie aan de Hoge Flux Reactor in Petten. Na de storm van kritiek die NRG de afgelopen tijd te verduren kreeg, noemt reactormanager Jelmer Offerein dit ’een mooie opsteker’.

Politici, actiegroepen, oud-medewerkers; allemaal uitten ze de afgelopen maanden forse kritiek op NRG. Commerciële belangen zouden er ten koste gaan van de veiligheidscultuur en ook werd er gesproken over een ’angstcultuur’ onder de medewerkers.

Kritiek die niet doorklinkt in de conclusies van het IAEA dat een week lang met een inspectieteam op bezoek was en interviews hield met medewerkers en inspecties uitvoerde. ’NRG heeft een goede veiligheidscultuur opgebouwd, gebaseerd op een volwassen managementsysteem’, aldus het persbericht van de organisatie die zetelt in Wenen.

Grote stappen

„Het is logisch dat de buitenwereld kritisch is, maar het gaat om de feiten en niet om beweringen. En dit zijn de feiten”, stelt Offerein. „Er zijn hier echt grote stappen gezet om de veiligheid te verbeteren.”

„De inspecteurs van de IAEA waren onder de indruk hoe wij de training en opleiding voor onze medewerkers de laatst jaren hebben opgezet. Ook over de verplichte stresstests die we sinds 2011 (ramp bij Fukushima, red.) uitvoeren, kregen we complimenten. Net als over ons puntensysteem dat garandeert dat op elk moment van de dag alle benodigde competenties aanwezig zijn in de reactor.”

Volgens Offerein is er de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in medewerkers. „Het aantal mensen dat in de reactor werkt, is uitgebreid met tien procent. Drie jaar geleden ging het nog om rond de negentig arbeidsplaatsen, we gaan naar boven de honderd toe.”

In 2013 moest de reactor nog langdurig worden stilgelegd vanwege allerlei mankementen. Het leidde tot een wereldwijd tekort aan medische isotopen en tot financiële problemen bij NRG. Het Rijk schoot NRG te hulp met een lening van 82 miljoen euro.

„Dit geld is bestemd voor onderhoud, maar ook voor beveiliging en business development, want we maken ook nieuwe isotoepen”, stelt Offerein. „We wachten niet tot installaties kapot zijn, maar doen preventief aan vervanging van systemen. Voorbeeld is de halkraan die wel 20 ton kan hijsen. Deze moet nog jaren mee en daarom wordt hij tijdens een geplande onderhoudsstop vervangen.’’

,,Ook investeren we in nieuwe containers waarin we radioactieve zaken naar de COVRA kunnen vervoeren. Op dit moment zijn we ook een nieuw beveiligingshekwerk aan het bouwen.’’

Hoogste prioriteit

Op 12 september werd reactor ongepland stilgezet. Op dit soort momenten is er vaak kritiek van de buitenwacht op de staat van de reactor. Volgens Offerein is het echter hét bewijs dat veiligheid bij NRG de hoogste prioriteit heeft. „Als we in ons systeem iets zien wat we niet begrijpen, leggen we meteen de reactor stil. We hebben meteen alles geïnspecteerd en konden na 12 dagen weer opstarten.”

„In ons businessplan houden we rekening met ongepland onderhoud. We komen echt niet meteen in financiële problemen. In het verleden draaiden we tien à elf cycli per jaar, nu nog acht à negen. We hebben minder draaidagen gepland, juist om betrouwbaar te kunnen zijn.”

Offerein benadrukt dat de vijfjaarlijkse controle door de IAEA niet de enige controle is. „We worden regelmatig gecontroleerd door de ANVS. Dat gaat om meer dan twintig inspecties per jaar.”