Dance voor dummies

Foto’s ANP/Ferdy Damman Feestgangers in de Heineken Music Hall tijdens de openingsavond van een eerdere editie van het Amsterdam Dance Event.

Amsterdam dreunt vanaf morgen weer op de grondvesten door de dancemuziek. Dance is meer dan muziek. Het is een mondiale sector waar zes miljard in ronddraait. Waarom is dance zo belangrijk en kun je dansen zonder pillen? Op zoek naar antwoorden.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 17-10-2016, 15:28 (Update 17-10-2016, 15:28)

Sander Groet (Edam) organiseerde het allereerste dancefestival van Nederland: Mysteryland. Werkte samen met Duncan Stutterheim in ID&T. Opende clubs organiseerde festivals en de man van A’DAM (de oude Shelltoren aan het IJ) waar clubs, restaurants, een hotel en 22 voornamelijk aan...