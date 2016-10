Baanbrekende innovaties strijden om iconenstatus

Pr foto HIsarnafabriek.

ALKMAAR - Medische isotopen produceren voor de diagnostiek van kankerpatiënten zonder dat er verrijkt uranium bij aan te pas komt of dat dit nucleair afval oplevert. Dat is de ambitie van het Lighthouse-project. Het is één van de tien baanbrekende innovaties die in de race zijn om de titel Nationaal Icoon.

Welke innovatieve vindingen, krijgen de komende jaren volop ondersteuning vanuit het kabinet? Daar draait het om bij de uitverkiezing van drie nieuwe Nationale Iconen.

Een eigen ambassadeur op ministerieel niveau die...