Mart Smeets: onze observator in de USA [video]

Een leermeester in de journalistiek noemde Mart Smeets ooit met een Duits woord ’Beobachter’, observator. „Ik kan rustig zitten, die waarnemer zijn en op enig moment van de dag ga ik achter mijn tekstverwerker zitten en schrijf ik.” Dat gaat de columnist de komende tweeënhalve week dagelijks voor deze krant doen; vanuit New York over de verkiezingsstrijd in de VS. „Ik neem waar en probeer het dagelijks leven in te passen in het verhaal van de verkiezingen.”

Door Willem Spierdijk - 22-10-2016, 7:02 (Update 22-10-2016, 7:02)

„Toevallig was ik zestien jaar geleden in Amerika voor een sportonderwerp en werd gegrepen door de volstrekte idioterie rond de verkiezingen. Ik kon die niet plaatsen. Ik snapte niet wat ik zag, maar werd geboeid door de manier van verslaggeving. Toen dacht ik: bij alle volgende verkiezingen ga ik naar de VS.”

„De komende tijd zit ik in een hotel, standplaats New York. Ik kijk, ik lees de kranten, spreek mensen op straat en volg de grote televisiezenders. Heb je wel eens een uitzending van Fox gezien? Daar durf je bijna niet naar te kijken. Daar wordt naar de wereld gekeken of we allemaal debielen zijn. Ze praten over Clinton op een manier dat je denkt: dit kan niet waar zijn. Zo beschuldigend, zo denigrerend. Je kijkt naar Fox om je te ergeren, dat doe ik dan ook. Ik volg de publieke zender de PBS, een soort NOS. Wat doen de grote zenders ABC en CBS? En het Amerikaanse leven gaat intussen gewoon door. Daaromheen rolt die hele rare, door ons nooit begrepen manier waarop zij aan politiek doen. Het is mooi om daar als buitenstaander bij te zijn.”

Rampendag

„Ik was er ook op 2 november 2004, die rampendag waarop Theo van Gogh en Gerrie Knetemann zijn overleden. We verloren op één dag de vrijheid en de vrijheid van de lach. Mij werd vanuit Hilversum gevraagd of ik daar iets over kon zeggen. Toen heb ik live vanuit een platenzaak in Austin een in memoriam over Knetemann gedaan. Bij mijn laatste woorden moest ik huilen, mijn vrouw zag dat en moest ook huilen. Ik kende Theo van Gogh ook, dat die twee dingen bij elkaar kwamen was te veel voor me.”

„Vier jaar geleden - dat vergeet ik ook niet snel - maakten we de acceptatie mee van de zwarte man die Obama was. Vier jaar lang was hem verweten dat-ie zwart was en vier jaar later huilden vooral de zwarte Amerikanen dat blijkbaar was geaccepteerd dat een zwarte man president kon zijn. Vorige week had ik contact met een Amerikaanse vriend die vond dat de wetgeving veranderd moest worden en mensen voor het leven tot president konden worden gekozen. ’Nog een keer Barack’ vroeg ik. ’Nee’, antwoordde hij. ’Michelle’.”

Plat

„Deze keer heb ik de neiging me af te zetten tegen het platte in de verkiezingsstrijd. Ik vind niet alleen Trump plat, maar ook Clinton. Zij is gemeen en doortrapt. Maar ze heeft misschien geen andere mogelijkheid dan zo te doen. Op het moment tijdens een duel dat je tegenstander zijn wapen kiest, namelijk plat zijn, welke wapen moet je dan zelf hanteren? Moet je de redelijkheid kiezen, proberen je tegenstander met woorden van het podium te blazen?”

„Natuurlijk hoop ik niet dat die gek wordt gekozen, maar ik houd er rekening met dat dat wel gebeurt. Als-ie wordt gekozen krijg je hetzelfde als met Reagan, die geen idee had waar Laos lag. Dan komt er een tweede garnituur in Washington aan de macht. En Trump wordt een soort ceremoniële president. Hij kan wel gekke dingen doen, want hij gaat die muur langs de Mexicaanse grens timmeren.”

Fascinatie

„Veel mensen denken dat mijn fascinatie voor de Verenigde Staten met die gekke sport te maken heeft. Dat is niet zo. Mijn vader werkte voor een Amerikaans bedrijf, er lagen bij ons thuis altijd Amerikaanse kranten. Ik kan me niet herinneren dat we die niet in huis hadden. Ik ben opgevoed met de International Herald Tribune, wat later de New York Times werd, met Sports Illustrated.

„De basis is toen gelegd, daar volgt een sociaal gerichte interesse uit. Die is verder gevoed door de sport en door de muziek. Ik heb zelfs overwogen om na mijn 65e een jaar Amerikaanse geschiedenis te studeren in Vermont, dat is er door omstandigheden niet van gekomen. Ik bezit stapels boeken over Amerikaanse presidenten. En ik ben al een tijdje bezig met een boek met de titel ’Mijn Amerika’. Dat verschijnt volgend jaar.”

„Het is een leuke opdracht om de komende weken dagelijks mijn waarnemingen te beschrijven. Ik loop daar als een man van een vreemde natie, ik blijf buitenstaander. Ik heb een oordeel, maar het is geen definitief oordeel. Ik verheug me er erg op.”

