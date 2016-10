Gulden-oprichter ambitieus: ’Wij zijn de Google onder de crypto-valuta’

FOTO Ella Tilgenkamp Fotografie Rijk Plesman bij de munttoren met zijn visitekaartje in de vorm van een munt met daarop de G van de crypto-Gulden Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - ’De Google onder de cryptovaluta’, zo omschrijft bedenker Rijk Plasman (32) zijn ’gulden’. Een bekende naam, voor een munt die in niets lijkt op de vertrouwde pieken die tot 2002 door de Nederlandse kassa’s rolden.

Door Sam Trompert - 23-10-2016, 17:00 (Update 23-10-2016, 17:00)

Nee, het gaat hier niet om het nikkel met het hoofd van koningin Beatrix erop. De toekomst van de gulden is modern en digitaal. De nieuwe Gulden is een van de vele alternatieven voor de digitale crypto-munt Bitcoin. Bitcoin is een digitaal, gedecentraliseerd geldsysteem, zonder tussenkomst van een bank.

De technologie achter de Bitcoin, en het achterliggende blockchain, is ’revolutionair’, volgens kenners. Toch blijft een doorbraak uit. Plasman: „Bitcoin is zeven jaar geleden gelanceerd en nog steeds niet groot. Dat komt omdat het te technisch is. Bitcoin is niet toegankelijk voor leken.”

De Gulden is dat wel, denkt hij. „Zoals iedereen websites kan maken, kan iedereen nu valuta maken. In de begintijd van het internet had je ook talloze zoekmachines: Altavista, Lycos. Tot Google kwam en de beste bleek te zijn. Wij zijn de Google van de crypto-valuta.”

BRON https://coinmarketcap.com/currencies/gulden/ De koersontwikkeling van de Gulden van de afgelopen maand. De grafiek geeft de wisselkoers in Amerikaanse dollars weer.

Zijn alternatief is in elk geval bezig aan een opmars. Het laatste jaar kwamen er wekelijks enkele tientallen gebruikers bij, maar de afgelopen halve maand werden dat er ineens honderden per dag. Dat heeft gevolgen voor de koers. Vorige week verdriedubbelde de waarde van de Gulden, om vervolgens te halveren. Even bereikte de munt zijn oude waarde weer, maar inmiddels is de weg omhoog weer ingezet. Momenteel schommelt de crypto-munt zo rond de 6 eurocent.

„De Gulden is een hype, 100 procent”, zegt Aron de Haas (28) uit Julianadorp. De internetondernemer bestiert een aantal webshops, waaronder internetwinkels die crypto-apparatuur verkopen. „Het is niet gezond dat een munt zoveel stijgt. En echt anders dan andere coins is de Gulden niet. Het is vooral goede marketing, met z’n nostalgische naam”, zegt hij. De Haas betwijfelt of de Gulden, of de crypto-munt in het algemeen, ooit algemeen gebruikt gaat worden. „Het is niet relevant genoeg voor een breed publiek.”

De Haas accepteert crypto-valuta en ook op andere plekken kan al betaald worden met Guldens of Bitcoins. Bij Studio Bodymention in Leiden bijvoorbeeld, een bedrijf waar je jezelf kan laten body-painten. ICT’er Peter van Dijk (42) introduceerde de crypto-munten in het bedrijf van zijn vrouw. Tot op heden betaalde nog niemand in Guldens of Bitcoins. „Het heeft meer tijd nodig om in te burgeren bij de gewone man. Maar dat komt nog wel”, denkt Van Dijk.

Dat is wel de droom van Plasman. Aanvankelijk richtte hij zich op het aan boord halen van bedrijven, die de munt zouden accepteren. Bij enkele filialen van broodjesketen Subway lukte dat. Nu verlegt hij zijn aandacht gebruikers. „Het blijkt dat bedrijven volume willen. Als veel mensen Guldens hebben gaan ze vanzelf meedoen. Dat gaat nu goed. In korte tijd zijn we van 4.000 naar 40.000 gebruikers gegaan. Maar het doel is 1 miljoen.”

Zij hoeven zich overigens niet allemaal te verdiepen in de achterliggende techniek, volgens Plasman. „Gewone mensen willen helemaal niet weten hoe crypto-coins in elkaar zitten, ze willen dat het werkt. Rust en zekerheid. Dat gaan wij bieden.”

Net zo revolutionair als het internet

Bitcoin, blockchain, cryptografie: technische termen die de afgelopen jaren steeds vaker opduiken. Het revolutionaire van deze technologie wordt vergeleken met het internet. Dat wil zeggen dat het de wereld gaat veranderen en misschien al doet. Vooral van de blockchain worden grootse dingen verwacht, maar waar gaat dit over?

In één zin: de blockchain is een gedecentraliseerd registratiesysteem, waarvan iedere gebruiker een kopie op zijn computer heeft staan. Gedecentraliseerd, omdat een notaris, bankier of andere bobo niet meer nodig is om de boel te overzien. Dat verklaart het enigszins activistische, anarchistische karakter van de technologie. De software is zo ontwikkeld dat fraude, of fouten, niet door het systeem geaccepteerd worden.

In valuta-termen is een dergelijk registratiesysteem te vergelijken met een digitaal kasboek, waarin alle transacties genoteerd worden. Dat gebeurt redelijk anoniem, want de transacties en rekeninghouders zijn versleuteld door middel van cryptografie: niet te kraken door derden.

In tegenstelling tot traditionele geldsystemen, waar een centrale bank over de geldvoorraad gaat, is de voorraad van Bitcoins en andere crypto-munten eindig. Er is een beperkt aantal munten, die in het systeem komen door computers ingewikkelde wiskundige formules te laten oplossen. Dat proces wordt ’minen’ genoemd, naar het delven van goud.

Als betaalsysteem wil het vooralsnog niet vlotten, maar de blockchain biedt meer mogelijkheden. DJ Hardwell gebruikte onlangs als eerste de blockchain om het uitbetalen van royalties te regelen. Auteursrechtenclub Buma/Stemra is daarvoor nu niet meer nodig.