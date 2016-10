Schikking in zaak 'seksrel' Transavia

SCHIPHOL - De zogenoemde seksrel rond een personeelslid van luchtvaartmaatschappij Transavia is in der minne geschikt. Maandag zou bij de rechtbank in Den Haag een kort geding dienen, maar volgens de rechtbank zijn partijen en onderling uitgekomen.

Door ANP - 24-10-2016, 15:12 (Update 24-10-2016, 15:29)

De zaak draaide om een vrouwelijke purser van Transavia. De vrouw zou onder meer seks hebben gehad in de cockpit van Transavia-toestellen. Van haar avontuurtjes hield ze een digitaal dagboek bij, dat door echtgenoot zou zijn ontdekt. Die wilde de namen van de vaak getrouwde collega's met wie de vrouw seks had gehad openbaar maken. De purser wilde dat via een kort geding voorkomen.

Transavia wilde maandag geen toelichting geven op de afloop van de affaire. Het is een familiezaak, zei een woordvoerster. Kort na het bekend worden van de seksrel zei Transavia wel dat de passagiers niet in gevaar zijn geweest.