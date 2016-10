Noodweer leidt tot forse stijging brandclaims in Noord-Holland

DEN HAAG - Door de storm en hevige neerslag in de maand juli vorig jaar zijn regionaal fors meer brandclaims bij de verzekeraars binnengekomen. Het totale aantal brandclaims bleef weliswaar gelijk aan het totaal in 2014, maar de pieken deden zich voor in de provincies die last hadden van het noodweer, zo blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland.

De grootste stijging van 19 procent vond plaats in de provincie Noord-Holland, die eind juli 2015 zwaar getroffen werd door de zomerstorm.

,,Gek genoeg zorgt veel water en veel wind voor vuur. Dat komt onder meer door al het elektra in bijvoorbeeld tuinen. Bij regen zorgt dat voor kortsluiting’’, aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

In de zuidelijke provincies nam het aantal claims in 2015 ten opzichte van 2014 af. In de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg daalde het aantal claims respectievelijk met 12, 7 en 5 procent.

Verder blijkt uit de monitor dat er in dichtbevolkte steden minder werd geclaimd dan in steden met een groot buitengebied. Zo waren er bijvoorbeeld in Amsterdam 4,9 claims per duizend huishoudens, terwijl verzekeraars in Enschede 20,8 claims per duizend huishoudens noteerden.