Honderdduizenden doden door besmetting

NOORDWIJK - Bacteriën die bestand zijn tegen antibiotica zijn een wereldwijd probleem. Volgens onderzoekers sterven per jaar 700.000 mensen door besmetting met resistente bacteriën.

Door Rien Floris - 26-10-2016, 14:14 (Update 26-10-2016, 14:14)

Gevreesd wordt dat dit aantal oploopt naar 10 miljoen in 2050. Ook in landbouw en voedselverwerking is de resistentie tegen antibiotica een enorm probleem.

De bacteriofaag (bacterie-eter) die nu wordt ingezet, is al een oud principe dat begin vorige eeuw werd ontdekt en toegepast. De Canadees Felix Hubert d’ Herelle kreeg er in 1925 een eredoctoraat voor in Leiden...