Ondernemers overvallen door Kustpact

FOTO Ronald Goedheer Een strandhuisje op het strand van Wijk aan Zee.

HAARLEM - De zogenoemde ’recreatiepartners’, de brancheverenigingen van horeca- en recreatieondernemers, zijn nog lang niet uitonderhandeld over het Kustpact. Volgens hen gaan de afspraken veel te ver. De brief van minister Melanie Schultz van Milieu, waarin zij niet langer als ondertekenaars gepresenteerd worden, kwam voor hen als een verrassing.

Door Sam Trompert - 26-10-2016, 16:33 (Update 26-10-2016, 17:05)

Vorige week gaven zij in een brief aan Schultz gezamenlijk aan het Kustpact ’zoals die nu qua tekst voorligt’ niet te willen ondertekenen. In het Kustpact wordt onder meer een bouwstop langs de kuststrook vastgelegd, tot onvrede van de recreatie-ondernemers.

De minister heeft die brief geïnterpreteerd als een terugtrekking uit het overleg. De drie recreatiepartners werden geschrapt en de brief werd ’volgens de planning’ naar de Tweede Kamer gestuurd, meldt een woordvoerder.

De brancheclubs zijn daardoor enigszins beledigd. Zij willen de tekst, in overleg met de andere partners, aanpassen. „Wij zijn ook heel zuinig op de kust. Op veel terreinen zitten we op één lijn. We willen graag verder praten”, aldus Marike Rosier van Recron, de branchevereniging van ondernemers in de recreatie-sector.