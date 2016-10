Staten verdeeld over verbod ’hobbyjacht’

HAARLEM - Het is nog maar de vraag of Provinciale Staten van Noord-Holland er alles aan willen doen om de ’hobbyjacht’ te verbieden en uitvoering te geven aan het burgerinitiatief dat door ruim 5.400 mensen is ondertekend.

Door Roel van Leeuwen - 27-10-2016, 19:13 (Update 27-10-2016, 19:13)

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief pleiten volgens mede-indiener Frank van Waard niet voor een totaal verbod voor de jacht. Het gaat hen in eerste instantie om de plezierjacht. ,,Het gaat om het principe of we dit in de 21e eeuw nog willen.’’

Tijdens een rommelige commissievergadering...