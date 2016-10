Een verjaardagscadeau

Ahmad en Ramez tijdens repetitie in het Alphense Parktheater. Bekijk Fotoserie

Ramez is jarig. Hij wil het niet vieren. ,,Niet zonder mijn vrouw Sally. Er is niets te vieren. Niet zo lang zij nog in Syrië zit.’’

Nu de mannen uit de Alphense noodopvang vrijwel allemaal een verblijfsvergunning hebben, mogen zij in principe hun vrouw en kinderen tot 25 jaar naar ons land halen. Minderjarige vluchtelingen kunnen hun ouders laten overkomen, maar binnen mijn kring van nieuwe vrienden speelt dit niet. En sommigen hoeven met niemand herenigd te worden. De familie van tandarts...