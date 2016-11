Statenvergadering verplaatst vanwege overlijden Talsma

HAARLEM - De Statenvergadering van de provincie Noord-Holland die op maandag 7 november zou worden gehouden verplaatst naar 14 november. Dit in verband met het overlijden van gedeputeerde Tjeerd Talsma.

Door Roel van Leeuwen - 3-11-2016, 13:08 (Update 3-11-2016, 13:17)

Gedeputeerde Tjeerd Talsma (66) overleden

Tjeerd Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland is dinsdag overleden na een kort ziekbed. De in Callantsoog woonachtige Talsma is 66 jaar oud geworden.

