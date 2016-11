Hoe giftig is de bollenteelt?

Foto ANP/Robin Utrecht

DEN HAAG/VOORHOUT - Nederland is ’s werelds grootste exporteur van bloembollen. Het levert de sector jaarlijks 1,4 miljard euro op. Bollenkwekers gebruiken uiteenlopende bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en insecten die virussen kunnen verspreiden. Omwonenden maken zich al jaren zorgen. Krijgen zij het gif ook binnen en hoe schadelijk is dat? Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren: „Sommige middelen zouden per direct verboden moeten worden.”

Door Tekst: Nicolline van der Spek - 5-11-2016, 6:12 (Update 5-11-2016, 6:12)

Marlies van Oosten (48) woont al jaren tussen de bloembollenvelden in Voorhout. Een paar jaar geleden werd...