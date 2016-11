Vakbond brugwachters laat het er niet bij zitten

HAARLEM - Vakbond Nautilus is boos op de provincie Noord-Holland. De bond voor nautisch personeel vindt dat de provincie onveilig en onbehoorlijk met de brug- en sluiswachters in de provincie omgaat, nu een ander bedrijf verantwoordelijk wordt voor de bruggen en sluizen in de provincie.

Door Sam Trompert - 3-11-2016, 16:52 (Update 3-11-2016, 17:38)

Een aantal medewerkers van de huidige beheerder ODV Maritiem heeft gesolliciteerd op de functie van brugwachter bij Trigion, de nieuwe partij. Zij zijn afgewezen, omdat Trigion heeft ’aangegeven dat ze geen kandidaten opnieuw aannemen die al bij ODV Maritiem hebben gewerkt’. Zo formuleerde een bemiddelingsbureau de afwijzing naar ten minste één van de sollicitanten.

Vorige maand ging het beheer van de bruggen en sluizen in Noord-Holland na een lange aanbestedingsprocedure naar Trigion. Ook een rechter kwam daarbij aan te pas.

De bond vond en vindt dat Trigion ongeschikt is voor dit werk, omdat het over onvoldoende geschoold personeel beschikt. Inmiddels is Trigion via een bemiddelingsbureau op zoek naar personeel dat over de juiste papieren en ervaring beschikt. In eigen gelederen had het beveiligingsbedrijf dergelijk personeel niet of nauwelijks.

In een open brief aan commissaris van de koning Johan Remkes uit de bond haar onvrede. „Al met al begint het er steeds meer op te lijken dat u uw inwoners qua veiligheid en de ODV-werknemers qua werkgelegenheid gewoon laat vallen.”