Smokkelaar op Schiphol verstopt vogeltjes in wc-rolletjes

SCHIPHOL - Op Schiphol is een man uit Suriname gepakt in verband met vogelsmokkel. Er wordt donderdag gemeld dat de smokkelaar de vogeltjes had verstopt in wc-rolletjes.

Door Jan Balk - 4-11-2016, 8:15 (Update 4-11-2016, 8:16)

Er zaten tien vogeltjes in de wc-rolletjes. Inspecteur Natuur meldt het incident op Twitter.