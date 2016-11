Waddenzee niet voorbereid op olieramp

ANNA PAULOWNA - Het mooiste natuurgebied van Nederland, de Waddenzee, is het slechtst voorbereid op een olieramp die de natuur daar kan wegvagen.

Door Rien Floris r.floris@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 16:46 (Update 4-11-2016, 17:21)

Als er een tanker voor de kust vergaat, of een containerschip tonnen stookolie verliest, is het leed niet te overzien. De olie komt op droogvallende zandplaten die niet per schip bereikbaar zijn en waarvoor we nu nog geen opruimapparatuur hebben, zegt oliebestrijdingsspecialist Wierd Koops.

Koops (Anna Paulowna) is een internationaal deskundige in de oliebestrijding die onder meer de ’schaal van...