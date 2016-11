Enquête over Zwarte Pieten bij lokale intocht

Bij veel lokale sinterklaasintochten is geen roetveegpiet of regenboogpiet aanwezig. De meeste lokale sinterklaascomités houden het bij de traditionele Piet die zwart of donkerbruin geschminkt is. Deze krant wil graag weten wat lezers daarvan vinden en vanaf vandaag staat dan ook een enquête op de krantenwebsite. In vier korte vragen kunnen lezers hun mening geven over de zwartepietendiscussie.

Door Marieke de Kok - 4-11-2016, 17:00 (Update 4-11-2016, 17:15)

Is het juist goed dat lokale comités vasthouden aan de traditionele Piet? Of is Piet te discriminerend en zou er geen één meer helemaal geschminkt mogen zijn? Gaan de veranderingen te snel?

Ook wordt gevraagd of lezers bereid zijn naar een andere intocht te gaan als de intocht in de eigen woonplaats niet aansluit bij hun mening met betrekking tot Zwarte Piet.

In veel grote steden zijn wel wittere Pieten aanwezig maar in andere gemeenten houdt men vast aan de traditionele Piet die zwart of donkerbruin is geschminkt. Als reden wordt onder andere de herkenbaarheid van de acteurs genoemd.

App-gebruikers doen de enquête hier.