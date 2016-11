Vogelen en jagen voor de grutto

Caspar Huurdeman Afgelopen week werd in de Eempolder van Eemnes een campagne film gemaakt van Vogelbescherming. Deze polder is nog één van de rijkste grutto gebieden van Nederland. De grutto figureert in dit filmpje.

ZEIST - Vogelbescherming Nederland wil de weidevogel redden met een klacht bij de Europese Commissie. De jagers willen de beschermende loop richten op vossen, kraaien en wilde katten om zo uitsterven van de grutto te voorkomen

Door Rien Floris - 8-11-2016, 14:16 (Update 8-11-2016, 14:29)

De Tweede Kamer vergadert woensdag over de toekomst van de weidevogels. Het ziet er niet rooskleurig uit. Volgens de Vogelbescherming gaat het al tientallen jaren slecht met grutto, kievit, scholekster en veldleeuwerik. In de jaren tachtig leefden er ruim 100.000 paartjes in Nederland. Dat zijn er...