Zorgenquête: Beter een vriend dan een buur

AMSTERDAM - Een Nederlander pakt sneller de zorg op voor een familielid dan dat hij een buurtgenoot uit de brand helpt. Een op de tien hulpbehoevende mensen zit met de handen in het haar en weet niet waar hij de hulp vandaan moet halen. Dat wijst een nieuw onderzoek naar burenhulp uit.

Door Nancy Ubert - 9-11-2016, 2:43 (Update 9-11-2016, 2:43)

’Beter een goede buur dan een verre vriend’, luidt het oude spreekwoord. Maar in hoeverre zijn we anno 2016 nog betrokken bij onze buren? In opdracht van VUmc zocht onderzoeksbureau...