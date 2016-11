Orgaansite: VWS past de info aan

DEN HAAG - Minister Edith Schippers van Volksgezondheid laat de informatie op de site orgaandonatie.nu aanpassen. Het ministerie heeft het hoger beroep tegen een uitspraak van de Reclame Code Commissie verloren.

Door Nancy Ubertn.ubert@hollandmediacombinatie.nl - 8-11-2016, 22:58 (Update 8-11-2016, 22:58)

Activiste en kunstenares Annet Wood uit het Noord-Hollandse Berkhout moet het allemaal nog verwerken. ,,Dit betekent heel veel voor me, maar ik kan het allemaal nog niet bevatten.’’

Eerst gaf de De Reclame Code Commissie (RCC) haar gelijk en oordeelde dat de overheid haar burgers onvolledig en onjuist voorlicht over orgaandonatie bij hersendode patiënten. Nu is die gewraakte uitspraak door het College van Beroep (CvB) nog eens bekrachtigd.

,,We zullen de uitspraak van het college volgen en zorgen dat de informatie over overlijden, hartdood en hersendood, die nu nog via een link naar de Nederlandse Transplantatiestichting wordt ontsloten, op de site orgaandonatie.nu zelf beschikbaar komt’’, zo e-mailt de woordvoerder van Schippers die het verder bij deze reactie laat.

Tijdens de zitting bij het CvB, een kleine maand geleden, betoogde advocaat Bal namens minister Schippers nog dat we orgaandonatie.nu als een ’winkelruit’ moeten zien waarin de informatie ligt uitgestald. ’Je moet moeite doen om binnen te komen’, zo schetste hij. Voor dit argument en de andere bewijsvoering die werd aangedragen, blijkt het college niet gevoelig te zijn.

Het ministerie moet op eigen site duidelijk vermelden wat er nu precies met een hersendode donor gebeurt. Die informatie is essentieel voor de beslissing of en hoe men zich als donor wil aanmelden. Net als de commissie is het college van mening dat orgaandonatie.nu geen neutraal informatieplatform is maar vooral een instrument om mensen donor te laten worden.

,,Misleidende reclame dus’’, aldus Annet Wood die een volgend gevecht voorbereidt.

Zie orgaandonatie.nu