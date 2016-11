’Gevestigde partijen krijgen in maart op de broek’

ANP Jan Roos Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - De anti-politiek spreekt. Het anti-establishment is in opkomst. Teleurgestelde kiezers, niet politiek geëngageerde mensen en iedereen die een beetje klaar is met de politieke poppenkast krijgt met Trump een stem. Ook in eigen land wint het populisme terrein. De messen worden geslepen voor de Kamerverkiezingen in maart.

Door Rien Floris - 9-11-2016, 12:30 (Update 9-11-2016, 12:47)

Jan Roos (Pownews GeenStijl en nu politicus voor VNL) voorspelt dat de gevestigde politiek in maart op zijn broek krijgt. ,,Dit is een motie van afkeuring naar de gevestigde politiek. Dat systeem is een...