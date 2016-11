Willy Vandersteen prijs voor makers ’Elsje’

Eric Hercules en Gerben Valkema winnen de Willy Vandersteen prijs 2016. Deze prestigieuze prijs wordt toegekend voor het stripalbum 'Elsje maakt geschiedenis' (2016, Don Lawrence Collection). Elsje is via onder meer deze krant bij meer dan 3 miljoen huishoudens kind aan huis en de jury hoopt dat Elsje via deze prijs 'ook letterlijk over de grens gaat en de Vlaamse harten weet te veroveren'.

De samenwerking tussen tekenaar Gerben Valkema en schrijver Eric Hercules begon meer dan 15 jaar geleden bij Studio Jan Kruis voor de strip Jan, Jans en de Kinderen en leidde in 2006 tot het stripfiguur Elsje. Elsje wordt als dagstrip gepubliceerd in de dagbladen van De Persgroep, Holland Media Combinatie en de NDCgroep. Ook verschijnt Elsje tweewekelijks in het stripblad Eppo. Elsje ontving in 2012 al de Stripschappenning voor beste jeugdalbum.

De Willy Vandersteen prijs, vernoemd naar de Vlaamse stripauteur Willy Vandersteen (o.m. Suske en Wiske), bekroont het beste Nederlandstalige stripalbum. De prijs werd ingesteld door het Vlaams-Nederlandse huis deBuren te Brussel, Stripdagen Haarlem en Strip Turnhout, en is de belangrijkste striponderscheiding in het Nederlandse taalgebied.

De jury verklaart over de strip: 'Elsje is een typisch voorbeeld van de klassieke familiestrip: toegankelijk, grappig, fris en helder getekend. De reeks 'Elsje' toont aan dat de familiestrip allerminst met uitsterven is bedreigd.

Tekenaar Gerben Valkema woont in Haarlem, werkte voor onder meer voor Jan, Jans en de Kinderen, en ontving hij voor de strip Kik de Stripschappenning en de Alfabetiseringsprijs. Ook tekende Valkema een speciaal Suske en Wiske album (met Guus Meeuwis).

Schrijver Eric Hercules woont op Texel, werkte o.m. voor Jan, Jans en de kinderen en schrijft ook voor de strip 40 Hours en TVprogramma's als Sesamstraat, Het Zandkasteel, de Bibaboerderij, Studio Snugger en het Sinterklaasjournaal.