Mooi, goed en leuk speelgoed

CASTRICUM - Temidden van opgewonden kinderen van de Juliana van Stolbergschool in Castricum zijn gisteren de winnaars bekend gemaakt van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2016.

Winnaar in de categorie 6 en 7 jaar . Kost 34,99 euro. Fabrikant: Mattel. In deze variant moet je elkaar vlag op het schip veroveren.

Het was feest op de school, waaraan tv-presentatrice Keet van Telekids en kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander (’Spekkie en Sproet’) hun medewerking verleenden. Een camerateam legde de 43e uitreiking vast. De uitzending was live online te volgen.

Escape Room The Game

Winnaar in de categorie 12 plus. Kost 39,99 euro. Fabrikant: Identity Games. De hit ’Escape Room’ als bordspel. Met vier thema’s: Prison break, virus, nuclear countdown en temple of the Aztec.

