Vogelgriep, en nu?

DEN HAAG - Vogels vliegen van het oosten naar het westen. En ze nemen een besmettelijk virus met zich mee: H5N8. In Hongarije, Polen, Duitsland en Oostenrijk is het virus vastgesteld. In In Nederland geldt nu een ophokplicht, in verband met de vogelgriep. Wat nu?

Door Sam Trompert - 10-11-2016, 13:34 (Update 10-11-2016, 13:42)

1 Waarom is er een ophokplicht?

Op een aantal plekken in Europa is een variant van de vogelgriep opgedoken. Reden voor staatssecretaris Martijn van Dam om de ophokplicht in te stellen. De naam zegt het al: pluimveehouders hebben de plicht om hun kippen en gevogelte ’op te hokken’ en af te schermen. Zij mogen niet meer naar buiten. Volgens Van Dam vermindert dat de kans op besmetting en uitbreiding.

Viroloog Ab Osterhaus noemt dat terecht. Om de dieren en de financiële belangen te beschermen is een ophokplicht noodzakelijk, volgens hem.

2 Vogelgriep, dat hebben we al een keer gehad.

In 2014 was er een uitbraak in Nederland. Die begon in Hekendorp, bij Woerden. Later waren er uitbraken in Ter Aar en Zoeterwoude. Voor vogels is het zeer besmettelijke H5N8-virus dodelijk.

De laatste echt grote uitbraak was in 2003. Toen werden er 30 miljoen dieren vernietigd, op 1300 bedrijven.

3 Is de vogelgriep gevaarlijk voor mensen?

De variant van vogelgriep die nu rondwaart, H5N8, is niet gevaarlijk voor mensen. Toch kun je enig risico niet helemaal uitsluiten, zegt Osterhaus. Hij wijst naar andere typen, zoals H5N1. „In Azië zijn daar inmiddels 500 mensen aan overleden.”

Van Dam raadt aan om dode kadavers van wilde vogels niet aan te raken.

4 Wat kunnen boeren nog meer doen?

Van Dam, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en AVINED adviseren de ’hoogst mogelijke bioveiligheid’ in acht te nemen. Dat betekent onder andere extra aandacht voor hygiëne, het wegjagen van wilde vogels en ongediertebestrijding.

5 Ik heb kippen. Moet ik die ook binnenhouden?

Tenzij het om commercieel gehouden pluimvee gaat hoeft u de kippen niet binnen te houden. Deze zogenoemde ’hobbykippen’ mogen buiten blijven.

6 Hoe lang geldt de ophokplicht?

Dat is niet met zekerheid te zeggen. „In elk geval moet er na 12 weken een nieuwe afweging gemaakt worden”, zei Van Dam in het Radio 1 Journaal. Na 12 weken binnen zitten mogen eieren niet meer als ’vrije uitloop eieren’ verkocht worden.