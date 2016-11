FNV wijst KLM-voorstel af

SCHIPHOL - Het voorstel dat KLM indiende om de gesprekken met het cabinepersoneel weer op te pakken, is door het actiecomité van de FNV verworpen. De werkonderbrekingen waren opgeschort nadat de KLM in de nacht van vrijdag op zaterdag een nieuw voorstel verstuurde.

Door ANP - 12-11-2016, 17:52 (Update 12-11-2016, 17:53)

De KLM wil onder meer bezuinigen door op een deel van de vluchten vanaf deze maand een bemanningslid minder in te zetten.

Volgens woordvoerder Leen van der List van het actiecomité van FNV Cabinepersoneel komt de KLM in het nieuwe voorstel niet tegemoet aan de eisen van het personeel: ,,Ze willen het voorstel van een steward of stewardess minder wel intrekken, maar in ruil voor andere, vergelijkbare maatregelen. Het personeel blijft dus inleveren om de productiviteit te verhogen. Daar zijn wij het niet mee eens.’’

De FNV overlegt de komende week met de leden, maar zal tot die tijd de acties niet hervatten. Zodra de leden zich hebben uitgesproken, beslist de vakbond of en hoe de werkonderbrekingen worden hervat.