Vrees voor meer dode watervogels

ANP De eerdere opruimacties bij Monnickendam.

MEDEMBLIK - Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vreest dat de komende dagen meer dode watervogels zullen aanspoelen in de IJssel- en Markermeergemeenten. De meeste vogels zijn getroffen door de vogelgriep.

Door Frans van den Berg - 13-11-2016, 17:01 (Update 13-11-2016, 17:07)

In Medemblik vond een voorbijganger zaterdagochtend twee dode watervogels aan de Vooroever. Dat gebied grenst aan het IJsselmeer. De gemeente en later het waterschap werden ingeschakeld voor het opruimen van de beesten omdat het vermoeden bestaat dat ze zijn doodgegaan door de vogelgriep. „De kadavers zijn voor onderzoek weggebracht en het duurt nog wel enkele dagen voor we de uitslagen binnen hebben. Maar we sluiten niet uit dat het om vogelgriep gaat”, laat een woordvoerster van de gemeente weten.

Langs de oever zijn inmiddels waarschuwingsborden geplaatst. Het belangrijkste is dat voorbijgangers niet zelf de dode dieren pakken, maar de instanties te waarschuwen. Ook in Waterland en langs de kust van Edam-Volendam zijn borden geplaatst, ook om te voorkomen dat honden het water in gaan.

Begin deze week waren de eerste dode watervogels aangetroffen bij de strandjes in recreatiegebied Hemmeland in Monnickendam. In de dagen daarna kwamen tientallen meldingen over dode watervogels langs de dijk naar Marken in de gemeente Waterland en langs de kust van de gemeente Edam-Volendam. „We krijgen nog steeds meldingen binnen en nu dus ook uit Medemblik. Nog niet in andere gemeenten, maar het kan dat het gaat spelen in diverse IJssel- en Markermeergemeenten”, vreest de woordvoerster van het hoogheemraadschap.

In Flevoland waren eerder ook al dode wilde watervogels aangetroffen bij Zeewolde. Uit onderzoek blijkt nu dat ook deze beesten waren besmet met de vogelgriep van het type H5. Maandag wordt pas duidelijk of het een zeer besmettelijke variant is en om welk N-type het gaat. Van de dode kuifeenden en futen bij Monnickendam was vastgesteld dat het ging om de voor dieren zeer besmettelijke variant H5N8, die ook in verschillende andere Europese landen bij wilde vogels is aangetroffen. Daarom werd woensdag een ophok- en afschermplicht ingesteld voor pluimveebedrijven en worden deze bedrijven sinds donderdag gecontroleerd.