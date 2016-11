Dierentuinen in actie tegen virus [video]

AMSTERDAM - De dierentuinen Artis, Avifauna en Hoenderdaell hebben maatregelen genomen tegen de vogelgriep.

Door Rien Floris r.floris@hollandmediacombinatie.nl - 15-11-2016, 15:00 (Update 15-11-2016, 17:38)

Doorloopvolières waar het publiek tussen de vogels loopt, zijn niet meer toegankelijk. In Artis geldt dat voor de lepelaarskolonie, in Avifauna betreft het de volière met flamingo’s en ibissen en in Hoenderdaell gaat het om de Lorituin met papegaaien. De vijvers waar publiek in contact kon komen met vogels (achterin bij Avifauna en bij de pelikanen in Artis) zijn afgeschermd met extra gaas en hekken. Hoenderachtigen zijn opgehokt...