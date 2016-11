Oproep: Uw oplossing voor de fileproblematiek

ALKMAAR - We staan weer met zijn allen in de file. Met name in de ochtend- en avondspits is het drukker dan ooit op de weg. Ondanks alle maatregelen die al genomen zijn om files te voorkomen, zoals de aanleg van extra asfalt en spitsstroken en campagnes om carpoolen te promoten.

16-11-2016, 10:19 (Update 16-11-2016, 10:38)

Is de file echt een onuitroeibaar probleem of zijn er creatieve oplossingen te bedenken? De redactie is benieuwd naar suggesties om het fileprobleem op te lossen. U kunt deze - graag voor donderdag 17 uur - mailen naar nieuwsdienst@hollandmediacombinatie.nl" target="_blank">nieuwsdienst@hollandmediacombinatie.nl