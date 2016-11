Een hippe lijsttrekker schrijft een boek

DEN HAAG - Het bestieren van een coalitie is vast een drukke bezigheid. Anders hadden Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) wel tijd gehad voor het schrijven van een boek. De overige fractievoorzitters bouwen gestaag aan een steeds omvangrijker oeuvre. CDA-leider Sybrand Buma is de nieuwste loot aan de boekenboom. Gisteren presenteerde hij zijn nieuwe boek ’Tegen het cynisme’.

Door Sam Trompert - 16-11-2016, 17:08 (Update 16-11-2016, 17:08)

Zonder boek tel je niet meer mee

In dat boek geeft hij zijn visie op het Nederland van 2016 en gaat hij dieper in op zichzelf en zijn familiegeschiedenis. Hij poogt met z’n boek ’moraal’ terug te brengen in de Nederlandse politiek. Spannendste ontboezeming? Wellicht zijn excuses, namens het CDA, voor vergaande bezuinigingen op defensie.

Politicus/auteur

Zonder boek ben je als lijsttrekker inmiddels een buitenbeentje. Enkele weken geleden was het de beurt aan Gert-Jan Segers (ChristenUnie) die ’Hoop voor een verdeeld land’ lanceerde. Onlangs verscheen ook het alweer tweede boek van Groenlinks-leider Jesse Klaver. Volgende week publiceert Kees van der Staaij (SGP) ’Goede gesprekken’.

Ze zijn niet de eerste lijsttrekkers die in de pen klimmen. Jan Peter Balkenende, Wouter Bos, Jan Marijnissen, Emile Roemer en Alexander Pechtold hebben allemaal een of meerdere boeken op hun naam staan. Lang onthielden de meeste politici zich van het schrijverschap. Inmiddels heeft de politicus/auteur zich gevestigd aan het Binnenhof.

Verwacht van zittende politici geen schokkende anekdotes of sensationele inzichten. De schrijvende lijsttrekker houdt zich op dat vlak gedeisd. In essentie gaat het om een verkiezingsprogramma, met een sausje van persoonlijke levensloop.

Het gevolg daarvan is dat de meeste lijsttrekkers slechts een bescheiden publiek vinden voor hun werkstukken. Het eerste boek van Sybrand Buma, ’Samen kunnen we meer’ uit 2012, staat bij 524 mensen in de kast. Dat laat Uitgeverij Conserve, uit Groet, weten.

Economisme

Het boek van Jesse Klaver deed het beduidend beter. De teller voor het in 2015 verschenen ’De mythe van het economisme’ bleef steken op 12.000 verkochte exemplaren. Vier weken lang stond Klaver in de Bestseller60, de boekenvariant van de top-40. Hoogste positie: een vijfde plek.

„Tja, het is wel aardig. Maar ik kan niet zeggen dat ik er heel erg van onder de indruk was.” Aan het woord is Meindert Fennema, politicoloog en oud-raadslid voor Groenlinks in Bloemendaal. Zelf ook auteur van een aantal boeken over de politiek, waaronder de biografie van Geert Wilders die dit jaar opnieuw is uitgegeven. „Ik vind die boeken wel leuk hoor, maar vaak zijn ze veel minder interessant dan je denkt”, zegt hij.

Het is volgens Fennema een goede zaak dat politici bijdragen aan de geschiedschrijving. In het buitenland publiceren oud-politici veel vaker autobiografieën of dagboeken. In Nederland waagden bijvoorbeeld Frits Bolkestein en Femke Halsema zich daaraan. „Smakelijke details, spannende inzichten geven kleur aan die politieke memoires”, zegt Fennema. Bij zittende lijsttrekkers is dat een ander verhaal. „Daar blijven ze juist vaak achterwege.” Ook bij het boek van zijn eigen partijleider Jesse Klaver, ondanks de relatief hoge notering in de Bestseller60. Ter vergelijking: andere lijsttrekker-boeken schommelden tussen de 59 en de 24.

Het verbleekt allemaal bij ’De puinhopen van acht jaar Paars’, van wijlen Pim Fortuyn (1948-2002). Dat boek behaalde de derde plaats in de top-100 van meest verkochte boeken in 2002. Dat komt neer op ongeveer 150.000 tot 200.000 exemplaren.