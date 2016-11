Fileleed door weer en ongevallen

LIJNDEN - Regen met storm of sneeuw. Dat zijn de momenten dat de filerecords sneuvelen. Of zoals de laatste tijd met veel ongelukken in de avondspits.

VID volgt files op de voet

Tel daarbij het toegenomen autogebruik en november neemt de eerste vier plaatsen van de file top tien van dit jaar in. In die top tien staat november zelfs zes keer.

Bij de Verkeersinformatie Dienst (VID) in Lijnden zitten Bas van de Beek en Frank Boer achter hun computers, met boven hen enorme schermen waarop ze beelden zien van de tientallen eigen camera’s die de VID heeft staan langs de snelwegen (meestal bovenop reclamezuilen). Twitterberichten worden gevolgd, eigen berichten verstuurd, de website bijgehouden en ieder half uur duiken ze een geluidscabine in om de fileberichten in te spreken voor enkele commerciële radiostations.

Deze donderdagavond zou een record kunnen opleveren door de combinatie van regen en storm. Hun voorspelling haalt overal het nieuws. „Met als gevolg dat veel mensen eerder naar huis zijn gegaan. De files zijn duidelijk eerder begonnen”, constateert Bas, die om kwart over vier al 270 kilometer telt. „En in Brabant begint het nu ook te regenen en het is al vroeg donker”, stelt hij haast blij vast.

Herfst

De herfst en wintermaanden leveren meestal de meeste files op. Zeker wanneer het gaat sneeuwen. Ook historisch gezien vallen de drukste avondspitsen vooral in november en december, met 884 kilometer in 2010 als klapper. „Deze week hadden we ook veel ongelukken en dan zit het zo muurvast”, vult Frank aan. „Kijk daar op de A16 op de linkerstrook.

Daar rijden er net twee in de file op elkaar.” Hij kijkt het camerabeeld nog eens terug. Een ongeluk van niets. Een bestuurder die te laat remt, misschien wel omdat die net op zijn mobiel zat.

De bestuurders zetten hun wagens op de vluchtstrook en Bas belt Rijkswaterstaat om het ongeval door te geven. Vijf minuten later staat een weginspecteur al bij het ongeluk, maar Rijkswaterstaat heeft inmiddels ook de linkerstrook afgekruist waardoor de files alleen maar toenemen. „Dat lijkt raar omdat de wagens al op de vluchtstrook staan, maar ja, dat zijn nu eenmaal de veiligheidsregels. Wanneer een vrachtwagen met pech op de vluchtstrook staat, doen ze dat ook om te voorkomen dat de medewerkers worden aangereden”, legt Frank uit.

Geen record

Wonder boven wonder blijven andere ongelukken uit in de Randstad. Druk is het wel. De A9 staat vanaf Amstelveen tot ver voorbij het Rottepolderplein vast. De hele Ring Amsterdam, de A10, staat vol. Verder de gebruikelijke files op de A1 naar Almere en het Gooi, op de A4 tussen Schiphol en Leiden en op de A2 voor Utrecht.

De lengte van de files loopt nu rap op. Om vijf uur is het 360 kilometer en weer een half uur later zijn de 135 files goed voor 478 kilometer stilstaand blik. Daarna begint het al weer af te nemen, mede omdat het minder regent. Tegen half zeven kan je al weer fluitend van Den Haag naar Utrecht rijden, is de vertraging voor de Wijkertunnel minimaal en staat het op de A10 alleen nog aan de noordzijde vast.

Tegen zeven uur staat er nog slechts zeventig kilometer. Dat de forenzen eerder zijn vertrokken bewijst Bas met cijfers over de A5. Normaal gesproken rijden daar tussen 15 en 16 uur 2140 voertuigen, maar deze dag waren dat er opeens 2780. Dertig procent meer.

Dat automobilisten al hadden gerekend op files, blijkt ook wel uit het Twittergedrag. Normaal gesproken wordt er heel wat gefoeterd over de files, Rijkswaterstaat en vrachtwagenchauffeurs, maar dit keer is het rustig.