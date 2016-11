’Een invoeger is geen voorkruiper’

Foto ANP Appen in de file.

ALKMAAR - Mensen die tot aan het einde van de invoegstrook doorrijden, zijn geen voorkruipers, dat stelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ,,Bij het invoegen gaat het erom dat het asfalt goed wordt benut.’’

Door Roel van Leeuwen - 20-11-2016, 17:00 (Update 20-11-2016, 17:00)

,,Ik heb het gevoel dat we het autorijden aan het verleren zijn’’, zegt Tertoolen. Dat blijkt volgens hem vooral bij de op- en afritten. ,,We worden erg boos als we in de file staan en we worden ingehaald door mensen die willen invoegen. Maar het is echt het beste als...