ME: uitputtende discussie (en ziekte)

Bart Maat/ANP In september van dit jaar stond het Plein in Den Haag vol schoenen als een protest voor een betere behandeling van patiënten met de ziekte ME ,en meer onderzoek naar Myalgische Encefalomyelitis. Bekijk Fotoserie

HEERHUGOWAARD - Ze zou willen dat het tussen haar oren zat. „Dan zou ik er aan kunnen werken.” Dat mensen oordelen dat haar ziekte psychisch is, maakt haar wanhoop alleen maar groter. Het leven van Bente Kubin staat stil. Ze is zo ernstig ziek en uitgeput dat ze alleen nog maar in haar bed kan liggen met de gordijnen dicht. „Wie denkt dat ik mezelf dit moedwillig aandoe, moet een dag met me ruilen.”

Door Tekst: Nancy Ubert - 19-11-2016, 10:36 (Update 19-11-2016, 12:07)

In Nederland kun je maar beter geen ME...