Vlucht uit een groen, groen

HMC/Job Janssens Hennie en Ella nog even in hun Hollands paradijsje.

WIERINGERWAARD - Het paradijsje van Hennie Bruggink (1949) en Ella Doornekamp (1953) blijkt gewoon in Nederland te liggen: aan een dijkje in een Hollandse polder nabij Wieringerwaard. Hier streken ze in 1993 neer. Hun dochters Tessa en Romy waren toen opgroeiende meisjes. Ze hebben al lang dit vrijstaande huis verlaten. Volgend jaar gaat het in de verkoop. Hennie en Ella verlaten het vaderland definitief.

Door Job Janssens - 24-12-2016, 10:00 (Update 24-12-2016, 13:19)

Wie zou hier nu wegwillen? En dan ook nog naar Frankrijk? Naar Haut du Them Chateau Lambert in...