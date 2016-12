Het paradijs ligt ergens anders

Eigenlijk is het terug te voeren op een nostalgisch verlangen. Een hunkering naar de tijd dat iedereen jong was en er nog niemand doodging. Toen migratie overzichtelijk bleek en het grote bloedige wereldleed mondjesmaat via radio, krant en televisie onze huisjes binnen druppelde. Er was onderling vertrouwen. Mensen hadden tijd voor elkaar.

Dit valse beeld bestaat in ons collectief geheugen. We willen dat het ooit werkelijkheid wordt. ’Het touwtje dat vroeger uit de brievenbus hing’, zoals Jan Terlouw dat laatst als analogie...