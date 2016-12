Roxy: niet meer welkom in Engeland

Particuliere foto Roxy en Dominic willen samen een toekomst opbouwen in Engeland.

HILLEGOM - Roxy van der Post (24) uit Hillegom woont nu al drie jaar in het Engelse Bradford District. Ze is verliefd geworden op het land en op Dominic O’Brien. Worden hun toekomstplannen in de war geschopt door de Brexit?

Door Frans van den Berg - 24-12-2016, 14:00 (Update 24-12-2016, 14:11)

Drie jaar geleden kon de Hillegomse niet bevroeden in welk heftig debat zij terecht zou komen. „Na mijn opleiding Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, zocht ik naar een masteropleiding in het buitenland. Graag in een Engelstalig land en niet...