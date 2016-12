Britse Amy wil niet weg uit Nederland

Foto: United Photos/Rob van Wieringen Rianne en Amy willen in Nederland blijven.

Ze is er trots op om Brits te zijn, maar na de uitslag van het referendum over de Brexit schaamde ze zich voor ’haar volk’. „Ik maak me er nu minder zorgen over, maar begrijp nog steeds niet dat mensen dit deden.”

Door Frans van den Berg - 24-12-2016, 14:00 (Update 24-12-2016, 14:00)

Amy Townsend (27) raakt er niet over uitgesproken. „Ik heb ook geschiedenis gestudeerd. Daar leerde je dat je dit soort ontwikkelingen pas na een lange tijd kan beoordelen. Hoe kijken we over dertig jaar terug op de Brexit? Was dat...