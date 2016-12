In de mist verscheen een Engel

Foto Hielco Kuipers Noëlle van Deventer voor het Leids Universitair Medisch Centrum.

LEIDEN - Tot twee keer aan toe was het bijna exit voor haar. Maar de nu 23-jarige Noëlle van Deventer leeft nog steeds na een bijna noodlottig verkeersongeval en later een virusinfectie in Thailand.

Door Frans van den Berg - 25-12-2016, 11:00 (Update 25-12-2016, 11:00)

Ze straalt een en al vrolijkheid uit wanneer ze poseert voor het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar vochten artsen drie jaar geleden voor haar leven, revalideerde ze in het daarachter gelegen Rijnlands Revalidatiecentrum en was ze het levende onderwerp van een college voor honderd medisch studenten. Ze schreef...