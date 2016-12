Het werk van de Suriprofs zal nooit af zijn

Foto: Richard Mouw Stanley Menzo (tweede van links) tussen Winston Bogarde, Aron Winter en Edgar Davids bij de presentatie van het boek Suriprofs. Na vijftien jaar nam Menzo afscheid als voorzitter van de stichting Suriprofs.

Het waren voor Stanley Menzo twee gekke dagen in november. Vanuit Kaapstad, waar hij werkt, vloog hij naar Schiphol om direct door te gaan naar het Olympisch Stadion. Daar nam Menzo afscheid als voorzitter van de Suriprofs en presenteerde hij een boek over het werk van de stichting. De volgende ochtend vloog hij weer terug naar Kaapstad.

Door Theo Brinkman - 25-12-2016, 11:20 (Update 25-12-2016, 11:20)

Een beetje beduusd zat hij die ochtend in het vliegtuig. „Het was heel onwerkelijk. Net of het niet gebeurd was. Ik was maanden niet in...