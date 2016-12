Morele en medische dilemma’s aan het sterfbed

Foto: ANP XTRA/Roos Koole Een arts bezoekt een bedlegerige vrouw in een aanleunwoning.

Van alles over wat een huisarts mag en - vooral ook - niet mag aan het sterfbed, is vastgelegd, maar veel houvast bieden die regels en protocollen hem allemaal niet, is de stellige indruk van zorgethicus Guus Timmerman. ,,Het knelt nogal.’’

Door Robbert Minkhorst - 25-12-2016, 18:26 (Update 25-12-2016, 18:26)

De zaak-Tromp staat niet op zichzelf. Timmerman en Andries Baart, bijzonder hoogleraar presentie en zorg, wisten dat. Alleen konden ze dat niet staven - kwalitatief onderzoek naar het waarnemen, inschatten, afwegen, handelen en evalueren van huisartsen aan het sterfbed van hun...