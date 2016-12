KLM scoort met kersthit

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een ware kersthit gescoord. Een video over een kerstdiner op Schiphol is wereldwijd een hit aan het worden.

Door Frans van den Berg - 25-12-2016, 13:20 (Update 25-12-2016, 15:47)

Via YouTube en vooral Facebook wordt de video van het diner gedeeld en veel bekeken. Alleen al op Facebook stond de teller zondag aan het begin van de middag al op 26 miljoen. Op YouTube al ruim 410.000 keer. Volgens KLM is met een bereik van 60 miljoen op Facebook deze campagne de succesvolste tot nu toe.

KLM en andere bedrijven spelen jaarlijks in op Kerstmis door een feelgood video te maken. Maar dit keer overtreft het aantal kijkers wereldwijd alle verwachtingen.

Samen met het reclamebureau DDB & Tribal uit Amsterdam werd het plan bedacht en uitgevoerd. In de internationale Lounge 3 op Schiphol (dus achter de paspoortcontrole) werd een 4,5 meter hoge zuil geplaatst met daarop een ovale glazen tafel. Op de tafel stond een compleet kerstdiner. Op de grond waren twintig stoelen geplaatst. Iedere keer wanneer een reiziger op een stoel ging zitten, zakte de tafel iets. Reizigers moesten elkaar aansporen om ook te gaan zitten. Toen eenmaal alle stoelen bezet waren, kon men aan het diner beginnen.

Met de video wil KLM laten zien dat een luchthaven ondanks alle drukte vaak een eenzame plek is voor alleen reizende passagiers. En dat terwijl het bij Kerstmis juist om bij elkaar zijn draait.

Geen acteurs

Volgens de woordvoerder van KLM zijn voor de video geen acteurs ingezet. Het is echt spontaan tot stand gekomen. Drie keer is het diner opgediend, met camera’s vastgelegd en van die sessies is een compilatie gemaakt. In totaal hebben zo zestig mensen gegeten, waarbij het KLM-personeel de warme gerechten opdiende. De video laat ook zien dat op een luchthaven en via KLM veel verschillende nationaliteiten bij elkaar worden gebracht. In totaal twintig verschillende nationaliteiten bij het diner.

Volgens KLM overtreft de kerstvideo al na twee dagen het eerdere succes van de Lost and Found video. Daarin is te zien hoe een speciale snuffelhond op Schiphol de eigenaar kan opsporen van een gevonden voorwerp, in dit geval een knuffel.