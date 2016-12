Deel 2: Slag om Noordwijk bereikt climax

NOORDWIJK - Noordwijk vierde dit jaar haar 150ste verjaardag als badplaats. In deze serie beschrijft onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn hoe de chique badplaats Noordwijk speelbal werd van vastgoedfanaten. Vandaag aflevering 2 over Hotels van Oranje.

Door Peter Olsthoorn - 27-12-2016, 10:17 (Update 27-12-2016, 10:31)

Spontaan feest in Hotels van Oranje, op donderdagnacht 7 april 2016. Na zeven jaar heftige openlijke strijd met een recordaantal bewonersreacties, actiegroepen, dreigende rechtszaken en een advertentieoorlog, was plotsklaps de kogel door de kerk. De hotels krijgen toestemming voor een forse uitbreiding van 25.000 vierkante meter hoogbouw, met hotelvernieuwing en appartementen. Tegen een brutoprijs van maximaal 8500 euro per vierkante meter voor appartementen, ’wint’ Hotels van Oranje (HvO) met de extra meters wellicht dertig tot vijftig miljoen euro bruto.

Met dank ook aan Sjuul Paradijs, voormalig hoofdredacteur van De Telegraaf, die hielp met de grote pr-campagne. Daarin dienden de inwoners als direct, en dwarsliggende politici als indirect doelwit. Paradijs bevestigt dit: „Wij helpen partijen met issue-management.”

Zijn inbreng sorteerde effect. Politici die een beperkte uitbreiding wilden, voelden zich in het nauw gedreven. Zo werd het klimaat geschapen voor bemiddeling door prominenten van de coalitiepartijen. Waaronder de grootste, Puur Noordwijk, die overstag ging na jarenlang heftig verzet tegen hoogbouw voor HvO. De partij hield vast aan maximaal 19.000 vierkante meter bouwoppervlak. Het werd dus 25.000, terwijl HvO op 26.000 had ingezet.

Extra bouwvolume dat de gemeente in 2010 en in 2013 al had beloofd, maar vanaf 2014 weer probeerde te beperken. Bram Mol, directeur van HvO: „Het is allemaal zeer manipulatief geworden. Met de hakken in het zand: tot hier en niet verder. Met methodieken die onwelriekend zijn geweest.”

Noordwijk zinderde afgelopen jaren van heftige debatten over dit bouwplan. In een spiraal van steeds dieper wantrouwen en harde woorden in een negatieve strijd tussen hebzucht en misgunnen.

In 2012 sneuvelde een eerste bouwplan door een enorme aanvaring wegens vermeend valse tekeningen van architect Van Egmond.

Met een meerderheid nam de gemeenteraad in februari 2013 een motie aan voor 25.000 vierkante meter nieuwbouw. Dat werd inzet van raadsverkiezingen in 2014. Moddergooien door de voorstanders van het bouwplan in lokale media pakte averechts uit. Puur Noordwijk won zetels. Het CDA dat op de hand was van bouwplannen, verloor fors.

Het nieuwe college wil ’Oranje’ houden aan hooguit 19.000 vierkante meter en maximaal 26 meter hoogte. Mol en partner Charles de Boer voerden een keiharde advertentiecampagne en procedures bij de bestuursrechter en de Raad van State, en dreigden met vertrek uit Noordwijk. Mol ontkent echter politieke druk: „Wij zijn voor ons belang opgekomen om het recht te doen zegevieren. Te doen wat is toegezegd in 2010 en 2013, die 26.000 vierkante meter.”

Bouwlobby

Tegenspeler Leon van Ast, oud-wethouder ruimtelijke ordening voor Puur Noordwijk, vindt dat de HvO-directie ’het spel’ met hulp van ex-CDA-wethouder Victor Salman en Paradijs handig speelde. „Die bouwlobby weet heel goed met hulp van lokale media steun van bewoners te verwerven en het kritisch vermogen van de gemeenteraad in te dammen. Polarisatie voeden: ’je bent vóór of tegen me’. Zodra je tegen bent, word je niet meer uitgenodigd voor borrels en partijen.”

Ondernemersvereniging en uitgevers doen zaken met Hotels van Oranje en frequenteren evenementen. De banden vormen onderdeel van een krachtige public affairs-strategie van ’Oranje’. Net als elke onderneming die de overheid - tijdelijk - nodig heeft. HvO-directeur Mol werd lid van VVD, CDA en D66. Hij nodigt regelmatig, maar selectief, politici uit voor gezellige bijeenkomsten. Zoals op de eigen boot Duke of Orange tijdens Sail in 2015. Een aantal zwichtte, onder wie D66-wethouder Pieter-Jan Barnhoorn. „Het was een leuke bijeenkomst”, luidt desgevraagd zijn commentaar.

Mol: „Het zou in een bepaald daglicht gesteld kunnen worden door negativisten. En daar zou ik hen niet eens ongelijk in kunnen geven als wij dat voor het eerst zouden doen. Maar wij hebben politici altijd al uitgenodigd, ook toen we nog geen enkel belang hadden.”

Voor de jubileumviering van HvO ontving een deel van het gemeentebestuur een uitnodiging. Reden voor de nieuwe burgemeester Jan Rijpstra (VVD), bevestigt hij, om Mol direct te laten weten: ’We komen allemaal’. Daar was ook commissaris van de Koningin Jaap Smit bij, eveneens CDA. Hij verhoogde de feestvreugde door zich uit te spreken pro bouwplannen. En kreeg prompt een woedend schrijven van Puur Noordwijk.

Rijpstra’s voorganger Harry Groen is niet meer welkom in Hotels van Oranje na enkele heftige onderlinge aanvaringen. ’Dirty Harry’ noemen ze hem na een vermeende avances richting een serveerster, en een aanvaring rond een veilingbod. Groen voelt zich misbruikt door HvO en wil er niet meer over praten. Dat gevoel is voorstelbaar daar hij in 2010 HvO nog hielp met een brief met de mededeling dat er 25.000 vierkante meter aan bouwrechten was.

Climax

Tientallen, voor de dorpspolitiek kenmerkende anekdotes, sieren de confrontatie van voor- en tegenstanders. Voor de PvdA was het fêteren door HvO reden om een raadslid te laten vallen. Menko Wiersema van die partij: „Cliëntelisme ligt altijd op de loer, al gaat het maar om een biertje en bitterballen. Het is qua geld een gouden kust en de horeca is zeer afhankelijk van gemeentelijke vergunningen. De Slag om Noordwijk loopt eigenlijk al dertig jaar en bereikte nu zijn climax.”

De Rekenkamer Noordwijk rapporteerde over ernstig tekortschietende controle op naleving van integriteitsregels voor gemeentelijke ambtenaren en vooral politici. Daarop volgde de gehele gemeenteraad een cursus integriteit.

De heftige strijd van de verkiezingen mondde uit in actiegroepen vóór en tegen de ’oranje’ bouwplannen. Het Platform Initiatief Noordwijk (PIN) maande de gemeente om vaart te maken met medewerking aan de HvO-wensen. Hotels van Oranje financierde dit platform, CDA deed mee. Daartegenover staat Platform Ons Noordwijk (PON) dat zich verzet tegen de plannen. Het bezorgde bewoners huis-aan-huis een voor-ingevulde ’zienswijze’ (bezwaarschrift) om bij de gemeente in te dienen. ’Toevallig’ hield Puur Noordwijk tegelijkertijd een mediacampagne tegen de bouwplannen. De partij steunde PON.

De acties van PIN en PON leidden tot 2500 ’zienswijzen’ van 11.000 huishoudens. Stephan Stokkermans, algemeen directeur van Huis ter Duin: „Politiek en de ondernemers zijn doorgeschoten. Van beide kanten zet ik vraagtekens bij de aantallen. Velen wisten niet eens waarvoor ze tekenden.”

Burgemeester en wethouders beslisten niet over de bouwvergunning, maar schoven de hete aardappel naar de gemeenteraad. Die koos voor bemiddeling teneinde verdere oorlog af te wenden. Puur Noordwijk vreesde de volgende verkiezingen. Niet onterecht, blijkt uit de woorden van HvO-directeur Mol. Met Sjuul Paradijs had hij een plan klaarliggen om zijn zaak in de landelijke media te brengen. Pure chantage? Mol vindt van niet.

Chef-onderhandelaar Dick Gutlich (D66) is heel blij, ook al vindt hij het resultaat in beperking van het aantal vierkante meters bouwrechten (van 26.000 naar 25.000) beperkt: „We hebben ook wat aan de maximale bouwhoogte gedaan van twee van de drie bouwblokken en meer horeca ingebracht. Maar wat het bouwvolume betreft zaten met eerdere gemeentelijke toezeggingen waarmee wel degelijk verwachtingen waren geschapen.”