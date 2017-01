Vuilniszak vol brokstukken en resten MH17

DONETSK - Twee en half jaar na het neerhalen van MH17 liggen er nog talloze brokstukken van het vliegtuig op de akkers waar het toestel neerstortte. De Purmerendse journalist Michel Spekkers, die op reportage is in het gebied, toont in een tweet het bordje met de stoelnummers van twee passagiers van het toestel.

Door Rens Koldenhof - 5-1-2017, 15:40 (Update 5-1-2017, 15:40)

Volgens Spekkers liggen er ook menselijke resten op de rampplek. ,,Ik ben geen forensisch onderzoeker maar ik denk dat de botten die ik gevonden heb van mensen zijn. Zodra...