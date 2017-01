Rechtspraak Reporters vloggen over de wet

Eigen foto Een deel van de Rechtspraak Reporters, tijdens een bezoek aan het gerechtshof in Amsterdam.

Jongeren uit het hele land verslaan vanaf vandaag de ins en outs van juridisch Nederland, als Rechtspraak Reporter. Via vlogs, blogs en sociale media informeren zij hun leeftijdsgenoten over wat wel en niet mag volgens de wet. En dat valt nog niet mee. „Ik word echt raar aangekeken vanaf de overkant. Het blijft een dingetje, dit.”

Door Sam Trompert - 9-1-2017, 8:00 (Update 9-1-2017, 8:00)

Zo begint een van de eerste vlogs van Samantha Schmidt (21). Voor haar rechtenstudie verruilde ze haar ouderlijk huis in Midwoud voor een kamer in studentenstad Leiden. Dat het rechten zou worden wist ze al op jonge leeftijd. „Op de basisschool zei ik al: ik word de nieuwe Bram Moszkowicz, of Simone Kleinsma”, zegt ze lachend. „Misschien moet ik mijn ambitie maar een beetje bijstellen.”

Interesse in de juridische wereld was er dus al, maar midden op straat een camera pakken om jezelf te filmen was tot voor kort zeker geen alledaagse bezigheid. „Vloggen is heel erg leuk om te doen, maar ook heel erg wennen. Je moet echt een drempel over, zeker in het openbaar”, vertelt Samantha.

Draagvlak

Jongeren tussen de 12 en 18 kunnen geen genoeg krijgen van vlogs op Youtube en sociale media als Instagram en Snapchat. Dat is de plek waar zij zich laten entertainen en informeren, dus dat is de plek waar de rechtspraak ook moet zijn. „We willen het draagvlak voor de rechtspraak bij iedere doelgroep vergroten, ook bij jongeren. Dit is een goede manier om jongeren te bereiken”, vertelt Marjemme van Poelgeest, die betrokken is bij de organisatie van het project. Vorig jaar startte de eerste groep Rechtspraak Reporters. Het project oogste lof en werd bekroond met een RBB Award, een prijs van de branchevereniging van overheidsinstellingen.

Naast Samantha zijn er het komende jaar nog 22 andere reporters. Hoewel een aantal van hen een juridische achtergrond hebben, zitten er ook studenten communicatie of mbo’ers tussen. Maandagmiddag worden ze officieel geïnstalleerd door de president van het gerechtshof in Amsterdam. Onder hen ook Iris Schaap (22) uit Huizen. Ook zij studeert rechten, aan de VU in Amsterdam. Ze wil zich vooral verdiepen in onderwerpen die normaal gesproken niet de media halen. „Over strafrecht verschijnt veel in de media, maar bijvoorbeeld over je rechten als het gaat om bijbaantjes veel minder. Terwijl dat wel interessant is voor jongeren.” Ook Samantha zoekt naar raakvlakken met haar eigen belevingswereld. „Als een jongen die voor de politierechter staat bijvoorbeeld populaire sneakers heeft zou ik daarover schrijven. Een lezer denkt dan misschien: die schoenen heb ik ook. En misschien denk je dan: dat had ik ook kunnen zijn. Zo geef je iemand een gezicht.”

Tbs-kliniek

Voor de 21-jarige Nancy Stoke zit het reporterschap er alweer op. De in Nieuw-Vennep geboren Leidse rechtenstudent reisde het afgelopen jaar het hele land door, om interviews te doen met vips in de rechtspraak. „Maar het interessantste was denk ik een bezoek aan een tbs-kliniek. Van tevoren verwachtte ik daar een soort gespannen sfeer. Je leest in de krant vaak verhalen over dingen die daar niet goed gaan. Mensen die losbreken bijvoorbeeld. Ik vond de sfeer daar juist heel relaxed. Ook tussen medewerkers en de tbs’ers.”

Het reporterschap opent dus vele deuren. ’Ongelimiteerd toegang’, staat er op hun ’perspassen’. „Ze mogen in elk geval alles vragen”, verzekert Marjemme van Poelgeest. „En dan is veel mogelijk.”

Eind deze maand gaat Samantha bijvoorbeeld naar het justitieel complex Schiphol, naast een gevangenis ook een zwaar beveiligde rechtbank. Hier vond bijvoorbeeld het ’minder-minder’-proces tegen politicus Geert Wilders (PVV) plaats. „Dat is natuurlijk wel gaaf!”