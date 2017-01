De Amerikaanse Catsdroom

Foto via NTR The Cats bij de Larrabee studio in Los Angeles. Bekijk Fotoserie

De Volendamse popband The Cats breekt eind jaren zestig door met hits als ’Lea’ en ’Times Were When’. Ze leggen de basis voor de Palingsound uit Volendam. Ze zijn een hitmachine en de platenmaatschappij ziet er wel brood in om The Cats naar Amerika te brengen.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 17:40 (Update 6-1-2017, 17:40)

De twee albums worden daar een flop, maar ’Cat’ Arnold Mühren is er achteraf niet rouwig om. ,,Ik kan me niet herinneren dat we daar ooit chagrijnig over zijn geweest’’, zegt hij als reactie op het programma ’Andere Tijden’ dat de Amerikaanse avonturen van The Cats zaterdagavond belicht.

Herman Brood

,,Wij hebben dat idee om naar Amerika te gaan nooit zelf gepusht. Het was wel spannend en leuk, maar dat hele idee kwam van de platenmaatschappij. We hadden niet zo’n drive als Herman Brood die het in Amerika wilde gaan maken. Als je het écht in Amerika wilt maken dan moet je er gaan wonen, want je moet er heel veel optreden’’, zegt Mühren in zijn Volendamse muziekstudio.

Het Amerika-avontuur komt uit de koker van directeur Roel Kruize van EMI/Bovema. Het Amerikaanse Catsalbum zou nooit in Nederland uitkomen. ,,Het werden bestaande liedjes van onszelf in een Amerikaans jasje, plus wat nieuwe titels. ’Be my day’ was bedoeld voor die Amerikaanse markt, maar werd hier een vette nummer 1-hit’’, zegt Mühren.

Volgens de Catsbassist was het Amerikaanse avontuur ook bedoeld om de band te prikkelen. ,,Het vuur was er een beetje uit. Piet trok het live-optreden niet meer en Cees had stemproblemen in die tijd.’’

Michael Jackson

’Love in your eyes’ heette het eerste Amerikaanse album dat ze opnamen in de Larrabee studio in Los Angeles, waar later Michael Jackson zijn hits zong. Daarna volgde ’Hard to be friends’ dat The Cats in Nederland inzongen. ,,Die albums zijn in Amerika ronduit geflopt. Maar we hebben er ook nooit promotie voor gedaan op televisie of radio. Ik heb wel eens gehoord dat we nog een ’local break out’ hadden met een nummer in Chicago, maar verder niks meer van gehoord. In Amerika spelen dingen soms heel lokaal, daarom moet je er zoveel toeren om bekend te worden.’’

In hun begindagen hadden The Cats al helemaal geen tijd voor dit soort avonturen. ,,We hadden er allemaal een baan bij en het was al lastig om de studio’s zo ver te krijgen dat we ’s avonds mochten opnemen’’, zegt Mühren. Hij werkte in die tijd als programmeur in de prille computerbusiness met de eerste computer ’Bull Gamma 10’ die ponskaarten verwerkte.

,,Muziek was onze hobby en daar hebben we ons werk van kunnen maken, dat vonden wij al heel wat.’’ De hitlijst bestormen, gebeurde ook met het befaamde Volendamse ’smeergeld’ in pondjes paling die muziekmanager Jan Buijs (de oudere broer van Jaap) bij de platendraaiers van Veronica bezorgde.

Paling

Maar met een pondje paling red je het niet in Amerika. Natuurlijk kan Arnold Mühren begrijpen dat Nederlandse artiesten graag in de VS willen doorbreken. ,,Wij zongen ook in het Engels, want je moest het opnemen tegen die muziek. De Rock and roll, blues en jazz komen tenslotte ook uit Amerika. Je wilt je daar mee meten, maar je staat als Nederlander wel met heel veel nullen achter. Te beginnen met de taal. Ik herinner me dat we enorm onder de indruk waren van de Amerikaanse studiomuzikanten die ons begeleidden; wij konden geen noot lezen joh.’’ Een bezoekje aan de Cocoanut Grove nachtclub in het Ambassador hotel waar The Cats verbleven, maakte de Volendamse hitmuzikanten nog nederiger. ,,We zagen daar Ray Charles samen met Billy Preston. Zoiets hadden we nog nooit live gezien. We werden van onze sokken geblazen en dachten ook: wat doen wij in Godsnaam hier.’’

Verkracht

Catsfan Sam Deen (www.thecatsvolendam.tk) denkt dat de Amerikaanse albums minder goed zijn dan de Nederlandse producties. ,,De song ’One way Wind’ uit 1971 is een echte klassieker en deze is tot op heden al meer dan 178 keer gecoverd. De Amerikaanse uitvoering van One Way Wind is helaas gewoon verkracht door die windmachine.’’ (wie het verschil wil horen, kan terecht op de website van deze krant).

,,Ik denk dat de originele uitvoering van ’One way wind’ ook internationaal veel meer hitpotentie heeft gehad dan de Amerikaanse. Via de website krijg ik e-mails vanuit de hele wereld en vooral in Azië en de Duitstalige landen zijn The Cats heel populair geweest. En juist in die landen is de Amerikaanse versie ook onbekend. Met een beetje geluk was ’Be my day’ wel een hit geworden in de USA. De plaat deed het in Nederland, België en Duitsland heel goed.’’