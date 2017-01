Herinnering MH17 hangt hier nog rond

Foto's Michel Spekkers Naast een gedenksteen op de rampplek is een soort altaar gemaakt met allemaal knuffels. Lokale bewoners zouden die daar hebben neergelegd

PURMEREND - En daar stond ik dan. In een gebied met een negatief reisadvies in the middle of nowhere. Op een plek die tweeënhalf jaar geleden het centrum van de wereld was. De plek waar de MH17 neerstortte, nadat het vliegtuig was neergehaald. 298 inzittenden overleden tijdens de ramp. En daar sta ik dan. Te midden van herinneringen. Ze hangen in de lucht en liggen voor mijn voeten op het veld.

Door Michel Spekkers - 7-1-2017, 11:11 (Update 7-1-2017, 11:34)

De met verse sneeuw bedekte heuvelachtige velden zouden zo op een...